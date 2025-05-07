Ольга Серябкина залезла на крышу Lamborghini Urus в мини-шортах и попала на фото

Певица Ольга Серябкина сфотографировалась на крыше автомобиля Lamborghini Urus. Экс-солистка группы SEREBRO разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина устроила фотосессию на кислотном Lamborghini Urus. Певица сфотографировалась на крыше автомобиля в мини-шортах. Кроме того, исполнительница показала на фото декольте.

12 апреля Ольга Серябкина отпраздновала свой день рождения. В честь юбилея певица устроила праздничную съемку с тортом. На снимках артистка лежала на кровати в бежевом бельевом топе и шелковых коротких шортах молочного оттенка. Рядом с поп-исполнительницей сидел ее супруг.

Ольга Серябкина состоит в браке с бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия с 2020 года. В ноябре 2021-го у влюбленных родился сын. Супруги назвали мальчика Лукой. Певица рассказывала в соцсетях, что ее муж присутствовал на родах и он первым взял ребенка на руки.

Ранее 40-летняя Ольга Серябкина снялась в трусах-шортах.