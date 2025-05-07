Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ольга Серябкина залезла на крышу Lamborghini Urus в мини-шортах и попала на фото

Ольга Серябкина показала глубокое декольте на крыше Lamborghini Urus
close
Seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Серябкина сфотографировалась на крыше автомобиля Lamborghini Urus. Экс-солистка группы SEREBRO разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина устроила фотосессию на кислотном Lamborghini Urus. Певица сфотографировалась на крыше автомобиля в мини-шортах. Кроме того, исполнительница показала на фото декольте.

12 апреля Ольга Серябкина отпраздновала свой день рождения. В честь юбилея певица устроила праздничную съемку с тортом. На снимках артистка лежала на кровати в бежевом бельевом топе и шелковых коротких шортах молочного оттенка. Рядом с поп-исполнительницей сидел ее супруг.

Ольга Серябкина состоит в браке с бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия с 2020 года. В ноябре 2021-го у влюбленных родился сын. Супруги назвали мальчика Лукой. Певица рассказывала в соцсетях, что ее муж присутствовал на родах и он первым взял ребенка на руки.

Ранее 40-летняя Ольга Серябкина снялась в трусах-шортах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами