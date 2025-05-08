В Венесуэле планируют производить российские автомобили

В Венесуэле в будущем планируется запустить производство российских автомобилей. Об этом сообщил глава МИД латиноамериканского государства Иван Хиль Пинто в беседе с «Известиями».

«Конечно, это будет возможно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Каракас уже пригласил российские компании локализовать производство в Венесуэле, подчеркнул дипломат. По его словам, это позволит работать на венесуэльском рынке, а также закрывать потребности рынков других стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Мадуро в ходе встречи обсуждали энергетические проекты и нефтяные дела. По его словам, повестка дня была обширной, поскольку сотрудничество с Венесуэлой идет в самых разных областях: энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия, а также с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке.

Ранее стало известно, что РЖД могут помочь Венесуэле с развитием железнодорожной инфраструктуры.