РЖД могут помочь Венесуэле с развитием ж/д инфраструктуры

Старовойт: РЖД могут принять участие в развитии ж/д инфраструктуры Венесуэлы

Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил о потенциальном участии «Российских железных дорог» (РЖД) в модернизации и расширении железнодорожной сети Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

После сегодняшней встречи президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро глава Минтранса сообщил, что на переговорах двух лидеров обсуждалась возможность привлечения РЖД к развитию железнодорожной инфраструктуры в южноамериканской стране.

«Сегодня обсуждалась возможность участия РЖД в развитии железнодорожной инфраструктуры Венесуэлы», — резюмировал глава ведомства.

До этого Путин заявил, что Россия и Венесуэла взаимодействуют в энергетике, фармацевтике и транспорте.

Кроме того, российский лидер выразил благодарность Мадуро за визит в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Ранее Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Венесуэлой.