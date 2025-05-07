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Мадуро прибыл на переговоры с Путиным

Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву 6 мая с рабочим визитом.

Во время визита политик встретится с российскими официальными лицами и международными лидерами, что поспособствует углублению отношений между странами.

Десять лет назад лидер Венесуэлы уже приезжал в РФ на 9 Мая, когда отмечалось 70-летие Победы. А в октябре прошлого года он прилетал в Казань на саммит БРИКС.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее лидеры стран ЕС решили не ехать в Киев 9 мая.

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