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Песков назвал темы обсуждения между Путиным и Мадуро

Песков: Путин и Мадуро обсуждали энергетические проекты и нефтяные дела
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Алексей Даничев/Фотохост-агентство РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи обсуждали энергетические проекты и нефтяные дела. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, повестка дня обширная, поскольку сотрудничество с Венесуэлой идет в самых разных областях.

«Энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия. Проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке», — сказал Песков.

Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером днем 7 мая. Во время визита политик встретится с российскими официальными лицами и международными лидерами, что поспособствует углублению отношений между странами.

Десять лет назад лидер Венесуэлы уже приезжал в РФ на 9 Мая, когда отмечалось 70-летие Победы. А в октябре прошлого года он прилетал в Казань на саммит БРИКС.

Ранее Путин заявил о взаимодействии РФ и Венесуэлы сразу в нескольких отраслях.

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