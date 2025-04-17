«Огромный проект»: режиссер Герман рассказал, в каком фильме планирует снимать актера Ефремова

Российский кинорежиссер Алексей Герман — младший планирует пригласить актера Михаила Ефремова участвовать в пробах на одну из ролей в фильме о Сергее Эйзенштейне, сообщает ТАСС.

«Не на роль Эйзенштейна, но я хочу попробовать Михаила, если у него все будет в порядке со здоровьем, на одну из ролей. Фильм об Эйзенштейне — это огромный проект. Мы будем делать довольно большие пробы, если дойдет до съемок. И есть какой-то пул актеров, которых я очень бы хотел видеть, но их некорректно называть до проб. Будет много известных артистов», — рассказал журналистам Герман-младший.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» встречавшему Михаила Ефремова журналисту.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.