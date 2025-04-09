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Встречавший Ефремова сын Высоцкого пообещал журналисту «заехать в дыню» и выбил телефон

Сын Высоцкого пообещал съездить в дыню журналисту, встречавшего Ефремова
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Актер Михаил Ефремов вернулся в Москву в сопровождении Никиты Высоцкого, который пообещал «съездить в дыню» встречавшему его журналиста. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«На вопрос корреспондента SHOT о «чудовищной движухе», которую он обещал устроить после освобождения, сам Ефремов лишь начал говорить, что такого «не обещал», — говорится в публикации.

Затем его друг сразу выбил телефон из рук журналиста SHOT и начал угрожать ему.

9 апреля Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО. В феврале 2025 года актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

Ранее Михаил Ефремов прибыл из колонии в свою московскую квартиру и попал на видео.

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