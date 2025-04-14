«Ефремов не рад гонорару 2,5 млн рублей»: певец Савин рассказал о душевном состоянии актера

Певец Сергей Савин в интервью с aif.ru, что актер Михаил Ефремов не рад миллионным гонорарам за съемки.

«Уверен, Ефремов мало рад тому, что сейчас он стоит 2,5 млн рублей за съемочный день. Ему самому на душе от этого не легче. Мы все, кто с ним общался, знаем, что Михаил в душе человек добрый. Нет, я его не оправдываю. Но у него страшная зависимость, болезнь. Умышленно он никому зла не желал», — сказал Савин.

Однако, по словам певца, деньги Ефремову очень пригодятся, так как он пообещал поддерживать семью погибшего мужчины.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» встречавшему Михаила Ефремова журналиста.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько заработали адвокаты Ефремова.