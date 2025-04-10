Стало известно, сколько заработали адвокаты Ефремова

Юрист Александр Бенхин в беседе с изданием «Абзац» раскрыл, сколько денег могли заработать адвокаты Михаила Ефремова.

«Эльман Пашаев запросил за свои услуги 11 млн рублей. Это очень дорого. Все остальные адвокаты могли получить в общей сумме по 2–3 млн рублей каждый. Они не медийные, поэтому не требуют заоблачных денег. За каждый период следствия обычно зарабатывают 300–400 тыс. рублей, за период суда – еще столько же, сопровождение по УДО – 500 тыс. рублей», – сказал Бенхин.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее нарколог Василий Шуров заявил, что Ефремов кончит, как Паша Техник.