Житель Архангельска поджег четыре полицейских автомобиля

В Архангельске местный житель поджег четыре полицейских автомобиля. Об этом сообщает во «ВКонтакте» областное управление МВД.

По его данным, поджог произошел около 21:00 12 апреля на территории около одного из административных зданий МВД. Правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого на месте проишествия. Возгорание удалось оперативно потушить. Сейчас следоватили устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 24 марта на автостоянке во Владивостоке сгорели несколько десятков автомобилей. Как писали местные Telegram-каналы, охраняемая стоянка находилась на крыше гаражного кооператива, ночью с яруса ниже кто-то забросил на нее емкость с зажигательной смесью и убежал. Огонь распространился на другие автомобили. В общей сложности были повреждены 22 транспортных средства. Злоумышленниками оказались 39-летний и 49-летний жители Владивостока, которые были исполнителями преступления, и 47-летний заказчик.

Ранее красноярец поджег автомобили стоимостью 10 млн рублей и попал на видео.