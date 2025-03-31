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Красноярец поджег автомобили стоимостью 10 млн рублей и попал на видео

В Красноярске на видео попало, как мужчина поджег машины на подземной парковке
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Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Красноярске мужчина поджег автомобили на подземной парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Сумма ущерба составила по меньшей мере 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в МВД по региону.

Telegram-канал «Проспект Мира» опубликовал запись с камеры, установленной на парковке. На кадрах видно, как нарушитель разбивает стекла двум припаркованным автомобилям, от чего срабатывает сигнализация. Также на записи видно, как сидящий в машине человек поджигает ее.

По предварительной информации, поджог мог устроить мужчина 2006 года рождения. В настоящее время подозреваемый находится в больнице: он пострадал в результате пожара.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина пыталась сжечь автомобиль вместе со своим бывшим возлюбленным. На кадрах видно, как женщина обливает транспорт, после чего — поджигает. Далее на записи видно, как мужчина выбегает из горящей машины, а прохожий помогает ликвидировать огонь при помощи огнетушителя.

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