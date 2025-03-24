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Огонь уничтожил не менее 30 машин на автостоянке в Приморье

Mash: на стоянке во Владивостоке сгорели 30 автомобилей
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

На автостоянке во Владивостоке сгорели несколько десятков автомобилей. Об этом сообщает Mash.

Как уточняет Telegram-канал, возгорание произошло после 23:00. Огонь повредил как минимум 30 транспортных средств. Пожарные потушили возгорание. Его причину в МЧС пока не назвали.

Природные пожары бушуют в Приморском крае с начала весны. Местные жители жаловались на сильное задымление. На трассе в Приморье пропадала видимость. А на прошлой неделе водители были вынуждены прорываться сквозь природные пожары. На размещенных в сети кадрах видно, что огонь полыхал по обе стороны трассы. Автомобилисты, ехавшие через Хасанский район, рассказали, что недалеко от станции Сухановка горели поля и трава. Они назвали происходящее «красивым, но жутким».

Ранее новые кроссоверы Haval сгорели на автовозе в Подмосковье.

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