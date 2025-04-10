Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарколог Шуров заявил, что Ефремов кончит, как Паша Техник

Нарколог Шуров: Ефремова ждет судьба Паши Техника, если он начнет пить
close
Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

Актеру Михаилу Ефремову грозит судьба Паши Техника, если он начнет употреблять алкоголь в таких количествах, как до заключения в тюрьму. Об этом aif.ru заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Паша Техник всю жизнь употреблял, все удивлялись его лошадиному здоровью. Но даже лошадиное здоровье имеет свойство заканчиваться. Ефремов – тяжелобольной человек. За 4,5 года воздержания его организм отвык от тех доз, которые он мог переработать. Если он сейчас попробует выпить столько, сколько он выпивал раньше, то он просто не выживет», – сказал Шуров.

Врач добавил, что Ефремова в случае интоксикации вряд ли бросят лежать двое суток, как Техника.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Рэпер Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь артиста, однако не смогли его спасти.

Согласно заключению тайских врачей, причиной смерти рэпера стал септический шок. К летальному исходу привела острая дыхательная недостаточность и ряд других проблем со здоровьем. Тело исполнителя уже отправили в РФ.

Ранее врач рассказал о вреде курения для Ефремова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами