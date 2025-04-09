«Проживет меньше, чем отпущено»: врач рассказал о вреде курения для Ефремова

Актер Михаил Ефремов со своей хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) может прожить долго, если не будет курить, сообщил Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков.

«Курильщикам с таким заболеванием надо отказаться от вредной привычки, потому что она усугубляет ситуацию. Но это не все могут и не всегда делают. Если человек продолжает увлекаться сигаретами, то ресурсы его организма сокращаются. Сказать, сколько он проживет, никто не может, но это однозначно меньше, чем отпущено», — приводит слова врача издание.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин заявил, что Ефремову предстоит потратить до 10 тыс. рублей на лечение ХОБЛ. По словам врача, подобное заболевание можно обследовать и по ОМС.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.