«АвтоВАЗ» призвал Путина не пускать Renault обратно в Россию

Если французская автомобилестроительная корпорация Renault вернется в Россию на фоне потепления отношений с США, то это создаст угрозу для сотрудников «АвтоВАЗа», сократив количество рабочих мест. Об этом российский автопроизводитель заявил в обращении к президенту РФ Владимиру Путину и правительству, опубликованном в готовящемся к выпуску номере профсоюзной газеты, передает 360.ru со ссылкой на номер.

Согласительная комиссия «АвтоВАЗа» призвала не пускать в страну как Renault, так и других «предателей, сбежавших из России». В противном случае их возобновление работы может создать угрозу потери рабочих мест тех, кто не покинул компанию в трудные времена, подчеркивается в обращении.

Напомним, компания Renault покинула Россию в мае 2022 года, продав 68% доли в «АвтоВАЗе» с правом ее обратного выкупа в течение шести лет. Уже в июле того же года убытки автоконцерна из-за прекращения работы в РФ составили €2,3 млрд.

На днях глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что возвращение французской корпорации в капитал «АвтоВАЗа» не исключено, однако соответствующие переговоры в настоящее время не ведутся. В то же время первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал, что возобновление работы Renault в РФ возможно только при выполнении иностранной компанией ряда условий, в их числе — соблюдение поставок комплектующих, сохранение систем цифрового управления и других.

Ранее глава «АвтоВАЗа» назвал условие для возвращения Renault на завод.