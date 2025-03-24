Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму снова возросло

Минздрав Крыма: в аварии с автобусом и грузовиком в Крыму пострадали 43 человека

В республике Крым 43 человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с автобусом и грузовиком. Об этом сообщает крымский минздрав в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что 28 пострадавших доставили в различные медицинские учреждения региона, среди них есть дети. Еще 15 пострадавшим с травмами легкой степени тяжести помощь оказали амбулаторно.

24 марта в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после аварии с автобусом в Крыму.

По предварительным данным, около 07:30 по мск мужчина допустил наезд на находящийся на обочине неподвижный грузовик с прицепом вблизи села Укромное на трассе Симферополь — Евпатория. Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь. Причина, по которой автобус сменил курс, пока не выяснена.

Водитель автобуса выжил и дает показания. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.