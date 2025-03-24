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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 22

ТАСС: число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 22, шесть погибли

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 22. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Известно, что среди раненых семеро детей. Всего в попавшем в ДТП автобусе было 32 человека. Из них шесть погибли.

По предварительным данным, около 07:30 по мск мужчина допустил наезд на находящийся на обочине неподвижный грузовик с прицепом вблизи села Укромное на трассе »Симферополь-Евпатория». Автобус следовал по маршруту Аркадьевка — Симферополь. Причина, по которой автобус сменил курс, пока не выяснена. По факту аварии возбудили уголовное дело.

Водитель автобуса выжил и дает показания. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

До этого во Владимирской области столкнулись три автомобиля и школьный автобус. Предварительно, легковой автомобиль KIA ехал со стороны Московской области по направлению к трассе A-108, но по пути выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство врезалось в двигавшийся по этой полосе школьный автобус.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.

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