Во Владимирской области произошла авария с участием школьного автобуса

МВД РФ: три автомобиля и школьный автобус столкнулись во Владимирской области

Авария с участием четырех транспортных средств, включая школьный автобус, произошла в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления министерства внутренних дел РФ.

В заявлении уточняется, что машины столкнулись примерно в 9:00 (совпадает с мск) на втором километре дороги «Бетонка — Черново».

Предварительно, легковой автомобиль KIA ехал со стороны Московской области по направлению к трассе A-108, но по пути выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство врезалось в двигавшийся по этой полосе школьный автобус.

«[Далее] произошло столкновение <...> KIA с двигающимся сзади него автомобилем Hyundai», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь, Hyundai въехал в проезжавшую мимо легковую машину Ford.

По информации МВД РФ, за рулем KIA и Hyundai находились женщины 1981 и 1966 годов рождения соответственно. Школьным автобусом управлял мужчина 1960 года рождения, а автомобилем Ford — мужчина 1957 года рождения.

«В результате ДТП пострадала водитель автомобиля KIA, она направлена в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

Из текста следует, что в момент аварии в салоне школьного автобуса не было никого, кроме водителя.

На фоне произошедшего сотрудники ГАИ начали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее в Архангельской области произошла авария с участием около 100 машин.