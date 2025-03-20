Производство нового семейного рамного внедорожника запустят на УАЗе в 2026 году

«Соллерс» планирует выпустить и начать продажи нового внедорожника в начале 2026 года. Об этом в опубликованном УАЗом интервью рассказал руководитель центра продуктового развития «Соллерс» Михаил Гурьянов.

«Впереди у нас запланированы ускоренные дорожные испытания, по результатам которых возможны конструктивные доработки автомобиля. Параллельно с этим ведется активная подготовка к производству на нашей индустриальной площадке в Ульяновске», — сказал Гурьянов.

Он также добавил, что только за 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника «Соллерс» инвестирует более 4 млрд рублей.

Генеральный директор УАЗа Алексей Спирин до этого говорил, что речь идет о семиместном рамном внедорожнике.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Ранее сообщалось, что в России будет официально продаваться кроссовер Aito M8.