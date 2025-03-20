В России будет официально продаваться кроссовер Aito M8

На российском рынке официально будет представлен гибридный кроссовер Aito M8, который недавно дебютировал в Китае, сообщает auto.mail.ru со ссылкой на генерального директора «МБ Рус» Наталью Королеву. В России автомобили Aito продаются под брендом Seres.

«У нас есть планы по новым моделям, которые мы собираемся выводить на рынок, я имею ввиду Seres M8 и M9», — рассказала Королева, не уточнив точную дату презентации машин.

Aito M8 – последовательный гибрид, под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 161 л.с., работающий в режиме генератора для батареи. Длина автомобиля составляет 5190 мм, а колесная база — 3105 мм. В салоне могут разместиться до семи человек. В Китае кроссовер стоит 368 тыс. юаней( 4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого компания GAC представил в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller. Цены и сроки начала продаж будут объявлены позже.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

GAC GS8 GX Traveller оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и системой полного привода.

Ранее сообщалось, что в России у дилеров появился новый кроссовер GAC.