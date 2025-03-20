Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России будет официально продаваться кроссовер Aito M8

Гибридный кроссовер Aito M8 официально появится в России
close
autohome.com.cn

На российском рынке официально будет представлен гибридный кроссовер Aito M8, который недавно дебютировал в Китае, сообщает auto.mail.ru со ссылкой на генерального директора «МБ Рус» Наталью Королеву. В России автомобили Aito продаются под брендом Seres.

«У нас есть планы по новым моделям, которые мы собираемся выводить на рынок, я имею ввиду Seres M8 и M9», — рассказала Королева, не уточнив точную дату презентации машин.

Aito M8 – последовательный гибрид, под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 161 л.с., работающий в режиме генератора для батареи. Длина автомобиля составляет 5190 мм, а колесная база — 3105 мм. В салоне могут разместиться до семи человек. В Китае кроссовер стоит 368 тыс. юаней( 4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого компания GAC представил в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller. Цены и сроки начала продаж будут объявлены позже.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

GAC GS8 GX Traveller оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и системой полного привода.

Ранее сообщалось, что в России у дилеров появился новый кроссовер GAC.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами