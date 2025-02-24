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Стала известна цена русско-китайского пикапа Sollers ST8

Sollers начал продажи китайско-российского пикапа ST8 по цене от 2,8 млн рублей
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Пресс-служба Sollers

Компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Универсальный пикап Sollers ST8 сочетает инновационные технологии и проверенные технические решения. Автомобиль отлично подготовлен к дальним путешествиям», — говорится в сообщении бренда.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Пикап с тем же оснащением, но дизельным мотором 2.0 на 136 л.с., стоит 2,92 млн рублей.

В максимальной комплектации Luxe предусмотрена кожаная обивка кресел, автоматическое складывание зеркал, передний парктроник, люк и камеры кругового обзора.

Автомобиль рассчитан на загрузку до 900 кг, что позволяет беспрепятственно заезжать в центральные районы крупных городов.

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