УАЗ выпустит новый рамный внедорожник

Ульяновский автозавод выпустит семиместный рамный внедорожник, который будет продаваться под брендом Sollers. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора предприятия Алексея Спирина.

«Это будет модель, разработанная специалистами компании «Соллерс» на основе пикапа. Планируем, что выпуск этого внедорожника начнется в Ульяновске на площадке индустриального парка в начале следующего года», — сказал Спирин.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Ранее в России начались продажи новой версии кроссовера Exeed LX.