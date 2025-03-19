«Отказывает нога»: сын сбитой Буйновым пенсионерки рассказал о ее состоянии

Сбитой певцом Александром Буйновым пенсионерке Алле Смирновой сделают серьезную операцию, так как у нее отказывает нога, сообщает «МК» со ссылкой на сына пострадавшей.

«Правая нога, куда пришел удар во время аварии, отказывает, болит, также болит поясница. Будут проводить обследование. А потом прямиком в больницу ложимся на серьезную операцию. Хирург нам так и сказал, что медлить нельзя», — рассказал МК сын пострадавшей Алексей.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.

Позже Буйнов пригласил пострадавшую и ее сына на свой концерт, который состоится через месяц.

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале призвала наказать Буйнова, сбившего пенсионерку.

Ранее Александр Буйнов прокомментировал действия сбитой им пенсионерки.