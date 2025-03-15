Возможный виновник ДТП с наездом на людей в Москве был пьян

Прокуратура Москвы: водитель BMW, который сбил пешеходов в центре, был пьян

Столичная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что возможный виновник наезда автомобиля на пешеходов у Павелецкого вокзала, по предварительной информации, имеет признаки опьянения.

В ведомстве отметили, что выехавшему на тротуар с людьми мужчине 38 лет.

Автомобили Renault и BMW столкнулись около 20:30 у в районе дома №5 по Кожевнической улице в Москве. В результате один автомобиль влетел в толпу на остановке. Как рассказали очевидцы, водитель BMW вел себя «неадекватно», ему потребовалась медицинская помощь. По последним данным, в результате произошедшего пострадали как минимум шесть человек. К Павелецкому вокзалу прибыли шесть экипажей скорой помощи и вертолет санавиации. СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее мужчина спасался из тонущей машины и попал на видео.