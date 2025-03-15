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В ДТП у Павелецкого вокзала пострадали как минимум шесть человек

В Москве число пострадавших в массовом ДТП увеличилось до шести

В Москве после ДТП у Павелецкого вокзала на Кожевнической улице, в котором столкнулись автомобили Renault и BMW, госпитализированы два человека, пишет Mash.

Telegram-канал уточняет, что в результате столкновения один автомобиль влетел в толпу на остановке. Трем пострадавшим медики оказали помощь на месте. Двух женщин 31 и 32 года доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Mash утверждает, что ДТП произошло по вине водителя BMW. Он сам не пострадал, но, по словам очевидцев, ведет себя «неадекватно».

РЕН ТВ сообщает, что в результате произошедшего пострадала и 15-летняя девочка. На место ДТП прибыл вертолет санавиации и шесть экипажей скорой.

ДТП произошло около 20:30 у в районе дома №5 по Кожевнической улице. По предварительной информации, пострадали в общей сложности пять человек.

Ранее москвич вылетел из окна автомобиля после лобового тарана и попал на видео.

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