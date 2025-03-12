Мужчина спасался из тонущей машины и попал на видео

В Грузии на видео попало, как мужчина выбирался из тонущего авто

В Грузии мужчина оказался в тонущем автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Грузия».

«Кадры, как водитель выбирается из упавшей в Мтквари (Кура) машины. Какое-то заколдованное место», — говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина пытается выбраться из черного легкового автомобиля, который тонет в реке. На записи также видно, что водитель падает в воду, в этот момент его вытаскивают спасатели и садят в лодку. Затем машина полностью уходит под воду.

По информации источника, похожий инцидент произошел в реке Кура 4 марта. Автомобиль протаранил дорожное ограждение и упал в воду. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что на Симферопольском шоссе ограничили движение автомобилей из-за столкновения двух фур. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на месте ДТП стоят два большегруза. При этом коробки, которые перевозила одна из фур, разбросаны на проезжей части.

Ранее стало известно, сколько авто повреждено после атаки на парковку «Мираторга».