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Стали известны подробности ДТП в центре Москвы

Mash: автомобиль, влетевший в пешеходов в центре Москвы, принадлежит океанологу
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Прокуратура Москвы

Автомобиль, влетевший в пешеходов на Кожевнической улице в центре Москвы, принадлежит ученому-океанологу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, автомобиль BMW на скорости влетел в Renault, следом иномарки врезались в людей на автобусной остановке. Утверждается, что немецкий автомобиль зарегистрирован на Александра Ш. — научного сотрудника Института океанологии имени П.П. Ширшова.

Очевидцы рассказали, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Ему потребовалась медицинская помощь.

До этого стало известно, что в районе дома №5 по Кожевнической улице в Москве иномарка совершила наезд на людей. По предварительной информации, пострадали пять человек. На место происшествия запросили семь экипажей скорой помощи.

Telegram-канал 112 сообщает, что ЧП произошло после столкновения двух легковушек, одну из них отбросило в людей.

Накануне сообщалось, что на северо-востоке Москвы на проспекте Мира произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, его участниками стали несколько автомобилей. На месте работали оперативные службы города. Движение в районе ДТП было затруднено.

Ранее легковушка протаранила автобус и попала на видео в Петербурге.

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