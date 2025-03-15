После ДТП с наездом на людей в Москве заведено уголовное дело

СК сообщил о возбуждении уголовного дела после ДТП с наездом на людей в Москве

По факту ДТП у столичного Павелецкого вокзала возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в своем Telegram-канале московское управление СК.

По данным ведомства, в ДТП попали два автомобиля, при этом один из них совершил наезд на остановку с людьми. Число пострадавших уточняется.

Согласно публикации, сотрудники СК сейчас осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.

Автомобили Renault и BMW столкнулись около 20:30 у в районе дома №5 по Кожевнической улице в Москве. В результате один автомобиль влетел в толпу на остановке. Как рассказали очевидцы, водитель BMW ведет себя «неадекватно» и находится в нетрезвом состоянии, ему потребовалась медицинская помощь. По последним данным, в результате произошедшего пострадали как минимум шесть человек. К Павелецкому вокзалу прибыли шесть экипажей скорой помощи и вертолет санавиации.

Ранее москвич вылетел из окна автомобиля после лобового тарана и попал на видео.