Таксиста, сбившего 11 человек в Казани, отправили в СИЗО

В Казани на два месяца арестовали таксиста, въехавшего в толпу людей

В Казани на два месяца арестовали таксиста, въехавшего в толпу людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Следствие считает, что водитель в состоянии наркотического опьянения вылетел на остановку, снес 12 человек и врезался в автобус. В результате пострадали 11 пешеходов», — говорится в сообщении.

По информации источника, ранее нарушитель уже привлекался к ответственности за употребление наркотических средств.

Telegram-канал «В Татарстане поймут» утверждает, что мужчину арестовали на два месяца. Кроме того, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 марта на улице Вишневского в Казани. На кадрах видно, снятого очевидцами видно, что на дороге лежат пострадавшие. На записи также можно заметить большое количество собравшихся людей, автомобиль реанимации и сотрудников полиции.

Позже стало известно, что в ДТП с такси пострадали семь человек, затем их число увеличилось до 11.

Ранее стала известна причина крупного ДТП в Казани.