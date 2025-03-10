Стало известно о семи пострадавших в ДТП с такси в Казани

В Казани семь человек пострадали в ДТП с автомобилем такси

В Казани 10 марта семь человек пострадали в ДТП с автомобилем такси. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Известно о семи пострадавших, среди которых один ребенок. На месте аварии лежат люди, которые ждут помощи от медиков. Помимо экстренных служб, там же находятся порядка семи реанимационных автомобилей», — говорится в сообщении.

По информации источника, водитель планировал обогнать с правой стороны автобус с пассажирами, но сбил людей, которые находились на остановочном пункте. После этого автомобиль протаранил заднюю часть другого автобуса.

Инцидент произошел 10 марта на улице Вишневского. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на асфальте лежат пострадавшие, также на место аварии прибыли экстренные службы. На записи видно, что на месте ДТП собралось много людей.

Медики оказывают первую помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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