Машина каршеринга влетела в толпу людей в Казани

В Казани машина влетела в толпу людей в момент выхода из автобуса

В Казани на улице Вишневского произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По предварительным данным, каршеринг влетел в автобус. Очевидцы сообщают, что водитель авто (на видео) сбил несколько человек, которые в это время выходили из автобуса», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на асфальте лежат пострадавшие, также на место аварии прибыли экстренные службы. На записи видно, что на месте ДТП собралось много людей.

По информации источника, медики оказывают первую помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Приморском крае в городе Уссурийске мужчина головой разбил припаркованный автомобиль.

Уличная камера записала инцидент. На кадрах видно, как мужчина бежит и врезается в припаркованный белый автомобиль, при этом он головой разбивает заднее стекло легковой машины. После удара мужчина садится на землю, затем встает и отходит в сторону дома.

Ранее в Тыве пьяный водитель сбил девушку и напал на ее знакомую.