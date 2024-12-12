В России резко ужесточили штрафы для водителей Госдума повысила и ввела новые штрафы за нарушения ПДД

Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты Госдумы в четверг, 12 декабря во втором и третьем чтениях утвердили поправки, которые увеличивают в среднем в полтора раза штрафы за нарушения ПДД. Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.

Сколько придется заплатить

Так, за превышение скорости на 20–40 км/ч (см. инфографику «Газеты.Ru») придется заплатить не 500 рублей, как сейчас, а 750 рублей,

за перебор со скоростью на 40–60 км/ч — 2,5 тыс. рублей вместо 2 тысяч.

Превышение на 60–80 км/ч — 3,75 тыс. рублей вместо 3 тысяч. Если же водитель разгонится с превышением более чем на 80 км/ч, то штраф составит уже 7,5 тыс. рублей (вместо прежних 5 тысяч). Также за это правонарушение могут лишить удостоверения на шесть месяцев.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Если водителя поймают пьяным, то ему придется заплатить 45 тыс. рублей, а не 30 тысяч. Аналогичный штраф он получит, если передаст свой транспорт человеку, который находится в состоянии алкогольного опьянения. Также 45 тыс. рублей штрафа грозит автомобилисту за отказ проходить медицинское освидетельствование.

Ужесточится наказание и за нарушение требований знаков и разметки:

диапазон расширили с нынешних 500–5000 руб. до 750–7500 руб.

За езду с непристегнутым ремнем штраф подняли с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, а за выезд на встречную полосу — с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей. При этом за объезд препятствия, связанный с выездом на встречную полосу, штраф составит от 1,5 тыс. до 2,2 тыс. рублей.

Водителям, которые проехали на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, придется заплатить не 1 тысячу рублей, а 1,5 тыс.. За повторное нарушение штраф подняли с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

За причинение легкого вреда здоровью штраф вырастет до 3,7-7,5 тыс. рублей. За тяжкий физический ущерб придется заплатить уже 15,0-37,5 тыс. рублей. Для водителей, которые не пропускают скорую помощь и другие экстренные службы с соответствующими обозначениями, штраф составит от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей).

ОСАГО и выделенка

Если вышеуказанные поправки вносились в Госдуму и обсуждались, что называется, «пакетом», то ужесточение наказания за отсутствие ОСАГО, инициированное парламентом Кабардино-Балкарии, лежало в «забытых» законопроектах. И ничто не предвещало такую оперативную реализацию этой законодательной инициативы.

Согласно решению Госдумы, за повторную езду без полиса ОСАГО водителей будут штрафовать на 3-5 тыс. рублей. Раньше автомобилистам приходилось платить 800 рублей, если они не использовали обязанность по страхованию своего транспортного средства.

Власти решили увеличить штрафы и за нарушения ПДД, связанных с выделенной полосой. Так, 2,2 тыс. рублей заставят заплатить водителя за движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановку в ней. При этом в Москве или Санкт-Петербурге нарушение будет караться строже — автомобилиста оштрафуют на 4,5 тыс. рублей.

Скидку уменьшили

Поправки также подразумевают сокращение скидки за своевременную оплату штрафов, которая сейчас составляет 50% (если водитель внесет деньги в течение 20 дней). С 1 января за быстрое погашение задолженности в течение 30 дней размер скидки составит только 25%.

Регионы поделятся

До этого правительство подготовило документы для поправок в Бюджетном кодексе. Предлагается с будущего года четверть от всех штрафов водителей направлять в федеральный бюджет, а субъектам федерации оставить 75%. Ранее вся полная сумма от штрафов оставалась в регионах.

Правозащитники неоднократно критиковали региональные власти за использования комплекс мобильной фото- и видеофиксации нарушений ПДД не для целей безопасности дорожного движения, а именно как инструмент пополнения региональных бюджетов. Так, в 2023 году субъекты Российской Федерации суммарно заработали на штрафах водителей порядка 120 млрд рублей. Больше других среди регионов дохода от этих административных правонарушений получили Москва и Санкт-Петербург.