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В России перестали выпускать автомобили под маскировочным брендом Xcite

«Русский автомобиль»: выпуск автомобилей Xcite в России завершился
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РИА Новости

На бывшем российском заводе Nissan (ныне — «Автозавод Санкт-Петербург») завершился выпуск двух моделей кроссоверов Xcite. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль etc».

«Автозавод Санкт-Петербург» завершил сборку Xcite Cross 7 и 8, больше машинокомплектов от Chery не ожидается. Недавно дособрали последние экземпляры», — отмечается в публикации.

По данным источников «Русского автомобиля», запас нераспроданных машин этих моделей оценивается в 7-10 тыс. экземпляров. Ими заставлены все заводские стоянки, которые вмещают до 10 тыс. машин.

Производство автомобилей Xcite началось на предприятии в январе 2024 года, в продажу первые экземпляры Xcite X-Cross 7 поступили в мае того же года.

О ситуации с затоваренностью складов машинами Xcite подробно писала «Газета.Ru».

Ранее в России возобновилась сборка двух моделей BMW.

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