Бывший российский завод Nissan выпустил партию машин под новым брендом

Первая партия автомобилей нового бренда Xcite выпущена на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (нынешний «Автозавод Санкт-Петербург»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия (есть у «Газеты.Ru»).

«Название бренда Xcite образовано от англ. to excite, что означает «волновать», «будоражить». Он призван вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже выпущено несколько тысяч машин. Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года. О том, что из себя представляют автомобили Xcite, не сообщается.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год. Осенью 2022 иностранная компания продала этот актив.

Старт производства автомобилей Lada X-Cross 5 (китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге был дан летом 2023 года, однако старт продаж так и не состоялся.

В декабре 2003 года с официального сайта «АвтоВАЗа» информация о кроссовере Lada X-Cross 5 исчезла.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ»: хетчбэк и универсал Lada Granta сняли с сайта из-за отсутствия спроса.