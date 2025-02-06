Выпуск автомобилей Chery под брендом Xсite может прекратиться в России

Прописавшийся на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге бренд Xсite столкнулся с затовариванием складов — только на самом предприятии скопилось 10 тыс. нераспроданных машин, а реализовать за год удалось всего 5,5 тыс. из 20 тыс. произведенных. Почему автомобили нового российского бренда не хотят покупать — в материале «Газеты.Ru».

Площадка готовой продукции бывшего завода Nissan (ныне — «Автозавод Санкт-Петербург») вмещающая 10 тыс. машин, полностью заставлена нераспроданными автомобилями. Об этом сообщил инсайдерский Telegram-канал «Русский автомобиль».

«Несобранных машинокомплектов осталось примерно на 700 автомобилей (около 500 — это X-Cross 7). Наш собеседник на заводе говорит, что если и будут еще поставки от Chery, то это максимум 5–10 тыс. комплектов.

На этом историю с «Иксайтами» можно будет считать завершенной»,

— отмечается в публикации сообщества.

По данным инсайдеров, на заводе завершается вторая фаза модернизации и на август запланированы приемо-сдаточные работы, а на весну-лето 2026 года — начало выпуска машин другой марки.

В пресс-службе «Автозавода Санкт-Петербург» отказались ответить на вопросы «Газеты.Ru» о причинах планируемой остановки выпуска кроссоверов X-Cross 7 и X-Cross 8, мерах борьбы с затоваренностью складов и дальнейших перспективах завода.

«Не комментируем», — коротко резюмировали на заводе.

Не взлетел

По мнению автоэксперта, экс-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, низкие продажи кроссоверов Xсite обусловлены ошибками в их ценовом позиционировании, недостаточном маркетинговом продвижении и неизвестности бренда у россиян.

«Для потребителя не была понятна стратегия бренда — то, что с ним будет дальше.

Потребитель об этом волнуется, потому что он купит автомобиль, а потом окажется, что с ним непонятно что делать в плане обслуживания», — рассказал Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

Все понимали, что это китайский автомобиль, но постоянно делали вид, что это российская марка. И при этом в маркетинговом позиционировании не подчеркивались его отличия от китайского донора, добавил он.

Положение бренда на рынке усугубили противоречивые публикации о его дальнейшей судьбе: в медиапространстве появлялась информация о том, что договоренности с китайским партнером прекращены и машин больше не будет, затем — что они будут, и в результате потребитель сомневался, стоит ли покупать Xсite, перечислил Мосеев факторы, которые привели к рыночному провалу бренда.

«Только отчаянные люди покупали Xсite.

Для того, чтобы потребитель поверил, нужно четко заявлять, какие планы у бренда — то, что делает «Москвич» после смены управленческой команды. У него стали выправляться продажи и потребителю стало понятно, что это не сиюминутная история», — привел пример Мосеев.

Чтобы быть привлекательными для потребителей, автомобили Xсite должны стоить на 20–25% дешевле своих китайских аналогов, иначе при нынешнем уровне спроса распродавать уже выпущенные машины дилеры будут вынуждены в течение трех лет, считает он.

«Насколько я понимаю, и сейчас производство Xсite уже остановлено и ситуация по дальнейшему развитию бренда непонятна. Если они будут продавать машины, как в прошлом году, стоков хватит года на три. Реально они будут продаваться быстрее: я думаю, что в какой-то момент Xсite, как и Kaiyi, поймет, что нужно резко сбрасывать цену», — ожидает Мосеев.

Планы

Гендиректор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов в декабре 2024 года сообщил о намерении собрать до конца года 20 тысяч автомобилей Xсite X-Cross 7 и X-Cross 8, но затруднился назвать производственный план предприятия на 2025-й.

«Сейчас мы с партнером обсуждаем финансовые параметры и ориентируемся на наш рынок. От этого будет зависеть наш производственный план. Рынок сейчас очень сильно падает. Мы можем очень быстро нарастить производство. Но мы не можем работать на склад», — приводит его слова ТАСС.

По данным аналитического агентства «Автостат», за 2024 год в России реализовано всего 5,5 тыс. автомобилей бренда Xсite, из которых 96% пришлось на кроссовер X-Cross 7.

Модель X-Cross 8 разошлась тиражом в 224 экземпляра.

При этом автомобили этого бренда включены в перечень рекомендованных к госзакупкам и приобретаются госструктурами. Так, спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в конце января сообщил в своем Telegram-канале, что автопарк заксобрания пополнили 10 кроссоверов Xсite X-Cross 7.

Рынок также повлиял

По мнению совладельца журнала «За рулем» и автора блога AutoMPS Петра Меньших, к крайне низким продажам автомобилей Xсite привела и общая ситуация на российском рынке.

«Кредитные ставки высокие, люди понесли деньги на депозиты, чтобы получить высокий процент. Сейчас идет общая адаптация рынка к тому, чтобы начать покупать машины уже на новом уровне. Xсite предлагает автомобили в принципе не хуже других, но о них мало знают», — сообщил Меньших «Газете.Ru».

Бренд Xсite гораздо менее известен, чем автомобили «большой тройки» китайских автопроизводителей (Chery, Geely и Haval). Адаптация рынка закончится через пару месяцев, и потребители начнут покупать машины, а на автомобили будут выгодные предложения, надеется Меньших. При этом на автомобили Xсite и раньше давали значительные скидки, но увеличить продажи это не помогло, признает он.

«Если бренд совершенно неизвестный, то автомобилей просто боятся. Плюс техника достаточно сложная. Те же самые «прошивки», электроника, могут доставлять проблемы», — заключил Меньших.