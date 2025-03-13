В России будут производить две модели BMW

Для производства BMW X5 и X6 в России будут использовать старые детали

В России будут производить автомобили BMW X5 и BMW X6 из старых деталей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Недавно одна из компаний объявила о продаже «новых» моделей Х5 и Х6, собранных на заводе «Автотор» в Калининграде. Фанаты БМВ радостно восприняли эту новость — особенно после объявления цены, которая явно ниже рынка, — но только до появления подробностей», — говорится в сообщении.

По информации источника, данные автомобили собрали в 2022 году из дорестайлинговых деталей, которые остались на заводе, и теперь такую сборку планируют наладить. Так, покупатели будут получать машины, собранные в 2025 году, но из старых деталей, при этом VIN номер новых автомобилей не будет числиться в базах BMW, поскольку компания официально ушла из России.

Кроме того, официальный дилер BMW «БМВ Русланд» уже сообщил дилерским центрам, что в Калининграде собирают машины из дорестайлинговых деталей.

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