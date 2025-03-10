Казанского таксиста, сбившего 11 человек, ранее ловили на наркотиках

Водитель такси, который врезался на своем автомобиле в толпу людей в Казани, ранее неоднократно привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача)», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 10 марта на улице Вишневского в Казани. На кадрах видно, снятого очевидцами видно, что на дороге лежат пострадавшие. На записи также можно заметить большое количество собравшихся людей, автомобиль реанимации и сотрудников полиции.

Позже стало известно, что в ДТП с такси пострадали семь человек, затем их число увеличилось до 11.

Как заявил сотрудникам Госавтоинспекции водитель такси, он совершил ДТП из-за того, что уснул за рулем. Пассажир такси, в свою очередь, сказал, что перед ДТП у водителя изо рта пошла пена.

Telegram-канал «Регион116 Казань» опубликовал кадры наезда автомобиля такси на людей, выходивших из автобуса.

Судя по видео, ехавшая по дороге машина такси пересекла несколько рядов и врезалась в людей, которые выходили из автобуса. Не останавливаясь, автомобиль столкнулась с другим автобусом.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.