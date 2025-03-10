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«Изо рта пошла пена»: очевидцы рассказали о таксисте, сбившем людей в Казани

Mash: перед ДТП у водителя такси в Казани изо рта пошла пена
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kazancity/Telegram

Водителю такси, который сбил людей в Казани, стало плохо перед ДТП. У него изо рта пошла пена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«По словам женщины, пассажир такси рассказал: в какой-то момент тот начал хрипеть, у него изо рта пошла пена, и все, понеслось», — говорится в сообщении канала.

Как рассказал автоинспекторам сам таксист, он уснул за рулем.

Инцидент произошел 10 марта на улице Вишневского в Казани. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на асфальте лежат пострадавшие, также на место аварии прибыли экстренные службы. На записи также можно увидеть, что на месте ДТП собралось много людей.

Медики оказывают первую помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Позже стало известно, что в ДТП с такси пострадали семь человек.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.

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