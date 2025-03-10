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Появилось видео момента наезда такси на людей в Казани

В сети появилось видео наезда такси на толпу людей в Казани

Telegram-канал «КазаньДА. Новости Казани» опубликовал кадры наезда автомобиля такси на людей, выходивших из автобуса.

Судя по видео, ехавший по дороге автомобиль резко изменил траекторию движения и врезался в людей, выходящих из автобуса, разметав их по проезжей части. Не останавливаясь, машина столкнулась с другим автобусом и остановилась.

Инцидент произошел 10 марта на улице Вишневского в Казани. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на асфальте лежат пострадавшие, также на место аварии прибыли экстренные службы. На записи также можно увидеть, что на месте ДТП собралось много людей.

Медики оказывают первую помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Позже стало известно, что в ДТП с такси пострадали семь человек.

Как заявил автоинспекторам таксист, он уснул за рулем. Между тем пассажир такси сказал, что перед ДТП у водителя изо рта пошла пена.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.

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