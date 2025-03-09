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«Ухудшилось самочувствие»: Буйнов попал в больницу после ДТП с пенсионеркой

Певец Буйнов не пришел на передачу о ДТП, сославшись на госпитализацию
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buinovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский певец Александр Буйнов не пришел на запись передачи «Пусть говорят» о ДТП, сославшись на госпитализацию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Эфир «Пусть говорят» записывали 5 марта 2025 года: Александр Буйнов обещал быть, но в первом часу ночи перед днем съемки прислал сыну сбитой им женщины сообщение, что не придет, так как сам попал в больницу из-за ухудшившегося самочувствия», - сообщает газета.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.

Позже Буйнов пригласил пострадавшую и ее сына на свой концерт, который состоится через месяц.

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале призвала наказать Буйнова, сбившего пенсионерку.

Ранее автоблогера Венгалби задержали за взятку сотруднику ГИБДД.

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Буйнов сбил пенсионерку
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