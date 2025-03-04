Стало известно, какую компенсацию получит сбитая Буйновым пенсионерка

Пенсионерка, которую сбил на своем автомобиле певец Александр Буйнов, может рассчитывать на компенсацию до 300 тыс. рублей. Об этом news.ru сообщил Сергей Жорин.

«По сравнению с европейскими странами и США, компенсация морального вреда в России небольшая. Если это не связано с тяжким вредом здоровью, это, скорее всего, 200−300 тысяч рублей, может быть даже и меньше», — сказал Жорин.

Он пояснил, что по закону виновник аварии должен компенсировать все затраты на лечение и реабилитацию пострадавшего.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.

Позже Буйнов пригласил пострадавшую и ее сына на свой концерт, который состоится через месяц.

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале призвала наказать Буйнова, сбившего пенсионерку.

Ранее автоблогера Венгалби задержали за взятку сотруднику ГИБДД.