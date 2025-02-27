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Александр Буйнов написал обращение из-за ДТП с пенсионеркой

Буйнов: многие СМИ начали спекулировать новостью о ДТП
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Александр Буйнов, сбивший пенсионерку в Подмосковье, написал обращение в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером произошел дорожный инцидент. Безусловно, пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей», — написал Буйнов.

Кроме того, певец поблагодарил сотрудников ГИБДД и медиков за оказанную помощь на месте происшествия. Он также отметил, что многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию не соответствующую действительности и призвал быть внимательными при выборе источника информации.

Инцидент произошел накануне около 18:00 в Апрелевке. 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Также выяснилось, что Буйнов сбил пенсионерку на своем внедорожнике Lexus из-за того, что не заметил ее и вовремя не среагировал.

Ранее сообщалось, что певец Александр Буйнов не стал извиняться перед пенсионеркой после ДТП.

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Буйнов сбил пенсионерку
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