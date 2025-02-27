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Появились кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова

На видео попала лежащая на дороге женщина, которую сбил Александр Буйнов
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Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash»

Женщина, которую сбил Александр Буйнов, после ДТП лежала на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы запечатлели происходящее. На кадрах видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медицинские работники оказывают женщине первую помощь.

При этом рядом с местом ДТП стоит черный Lexus, из которого никто не выходит.

Инцидент произошел накануне около шести вечера в Апрелевке. 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

Также в сети появились фотографии автомобиля Lexus LX 570, на котором певец Александр Буйнов сбил пенсионерку. С июля 2017 года артист получил 172 штрафа ГИБДД, из них 112 — за превышение скорости.

Ранее назвали профессию женщины, которую сбил Буйнов.

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