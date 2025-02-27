Певец Александр Буйнов не стал извиняться перед пенсионеркой после ДТП

112: певец Буйнов не извинился перед пенсионеркой после того, как сбил ее

Певец Александр Буйнов, после того, как сбил на пешеходном переходе пенсионерку Аллу Смирнову, не извинился перед ней, сообщает Telegram-канал 112.

«После аварии, по словам Аллы Николаевны, Буйнова она сразу узнала. Он долго не хотел выходить из машины, но, когда очевидцы начали возмущаться, все же покинул салон элитной иномарки. При этом не поинтересовался состоянием сбитой женщины и даже не извинился», — сообщает канал.

В 2022 году Буйнов уже попадал в ДТП. Это произошло в центре Москвы.

«Въехал в мою машину Слава, хороший мужик. Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу наверх. Вижу, что человек сдает задом, я ему сигналю, и он увидел, затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза», — рассказал Буйнов.

Мужчина, который ехал на фургоне, протаранил любимую «Волгу» исполнителя. Буйнов пожаловался, что столкнулся с отсутствием оригинальных запчастей на автомобиль. Ведущая программы Лера Кудрявцева призвала зрителей помочь артисту найти запчасти на «Волгу 1957».

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