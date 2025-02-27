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Стало известно, почему певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе

«Подъем»: певец Буйнов не заметил женщину на переходе и не среагировал
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Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash»

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на своем внедорожнике Lexus из-за того, что не заметил ее, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Музыкант в момент ДТП был трезв, он сказал полицейским, что не заметил женщину на переходе и не успел среагировать», — сообщает канал.

Накануне около шести вечера в Апрелевке 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

Позже выяснилось, что певец Александр Буйнов получил 172 штрафа ГИБДД с июля 2017 года, из них 112 — за превышение скорости.

В 2022 году Буйнов уже попадал в ДТП. Это произошло в центре Москвы.

«Въехал в мою машину Слава, хороший мужик. Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу наверх. Вижу, что человек сдает задом, я ему сигналю, и он увидел, затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза», — рассказал Буйнов.

Мужчина, который ехал на фургоне, протаранил любимую «Волгу» исполнителя. Буйнов пожаловался, что столкнулся с отсутствием оригинальных запчастей на автомобиль. Ведущая программы Лера Кудрявцева призвала зрителей помочь артисту найти запчасти на «Волгу 1957».

Ранее петербуржец на Lada Vesta не пропустил реанимобиль и попал на видео.

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