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Автомобиль столкнулся с аэролодкой на Байкале

Легковой автомобиль столкнулся с аэролодкой на Байкале в заливе Куркутский
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Telegram-канал «Babr Mash»

На озере Байкал легковой автомобиль столкнулся с аэролодкой. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его информации, авария произошла в заливе Куркутский. У иномарки Haval разбит весь перед, а у аэролодки порвана воздушная подушка. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

11 февраля Следственный комитет РФ начал проверку после аварии с «Буханкой» и болотоходом «Амадеус-1», которая в тот же день произошла на Байкале. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль УАЗ быстро едет по льду, после чего врезается в транспорт, но проезжает еще несколько метров и переворачивается.

18 января в Санкт-Петербурге внедорожник Land Rover упал в реку Фонтанка в Петербурге. Автомобиль съехал в реку с набережной. При этом по пути машина сбила светофор и ограждение. В этот момент в салоне находились три человека. Они смогли выбраться из машины на лед. Пострадавшие были доставлены в Мариинскую больницу с переохлаждением.

Ранее автомобиль упал в Москву-реку в Лужниках.

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