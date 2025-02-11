СК заинтересовался аварией на Байкале, где «Буханка» врезалась в судно

СК начал проверку после ДТП с «Буханкой» и болотоходом на Байкале

Следственный комитет РФ начал проверку после аварии с «Буханкой» и болотоходом «Амадеус-1», которая произошла на озере Байкал. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — указано в сообщении.

ДТП произошло сегодня днем. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль УАЗ быстро едет по льду, после чего врезается в транспорт, но проезжает еще несколько метров и переворачивается.

Утверждается, что таким образом машина пыталась преодолеть трещину.

До этого в Забайкалье произошло массовое ДТП с участием грузовиков, один из них врезался в людей. В результате аварии четыре человека получили различные травмы, еще одному выжить не удалось.

Ранее сообщалось о происшествии в США, где буксир столкнулся с самолетом.