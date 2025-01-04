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Автомобиль упал в Москву-реку в Лужниках

В центре Москвы автомобиль упал в реку

Автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы, сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По его данным, инцидент произошел на Лужнецкой набережной. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина протаранила ограждение и скрылась под водой.

На место происшествия прибыли спасатели и водолазы, уточняет Telegram-канал «Агентство Москва».

Людей не могут достать из машины в течение получаса, уточняет Telegram-канал Mash. Водитель и пассажир заблокированы внутри.

До этого в Магаданской области у внедорожника Toyota Land Cruiser сплющило крышу после ДТП с грузовиком. Передняя часть автомобиля оказалась полностью уничтожена. Водитель не выжил, пассажирка госпитализирована.

Также на видео попало, как саратовец протаранил семь автомобилей.

Ранее МВД задержало банду угонщиков, действовавших в Московском регионе.

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