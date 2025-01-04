Автомобиль упал в Москву-реку в Лужниках

Автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы, сообщает Life со ссылкой на SНОТ.
По его данным, инцидент произошел на Лужнецкой набережной. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина протаранила ограждение и скрылась под водой.
На место происшествия прибыли спасатели и водолазы, уточняет Telegram-канал «Агентство Москва».
Людей не могут достать из машины в течение получаса, уточняет Telegram-канал Mash. Водитель и пассажир заблокированы внутри.
До этого в Магаданской области у внедорожника Toyota Land Cruiser сплющило крышу после ДТП с грузовиком. Передняя часть автомобиля оказалась полностью уничтожена. Водитель не выжил, пассажирка госпитализирована.
Также на видео попало, как саратовец протаранил семь автомобилей.
Ранее МВД задержало банду угонщиков, действовавших в Московском регионе.