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В центре Санкт-Петербурга автомобиль упал в реку

Легковая машина протаранила ограждение и упала в реку Фонтанку в Петербурге

Легковой автомобиль упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | Новости».

Транспортное средство съехало в реку с набережной. При этом по пути машина сбила светофор и ограждение. В этот момент в салоне находились несколько человек. Троим из них понадобилась госпитализация — их доставили в Мариинскую больницу с обморожением, рассказал источник канала.

«На месте работают спецслужбы. Обстоятельства [случившегося] устанавливаются», — говорится в публикации.

Где именно произошел инцидент, не уточняется.

16 января мужчина на автомобиле Porsche «устроил заплыв в пруду» на улице Большой Горской, расположенной в историческом районе Дудергоф в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать машину из воды с помощью троса.

Публикация была дополнена фотографиями с места событий. На кадрах видно, что оказавшееся в пруду транспортное средство чуть не затонуло.

Ранее автомобиль, внутри которого находились две девушки, упал в Дудергофский канал в Санкт-Петербурге.

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