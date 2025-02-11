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Авария «Буханки» на льду Байкала попала на видео

На Байкале на видео попало, как «Буханка» кувыркалась после ДТП

На Байкале «Буханка» на скорости протаранила болотоход. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«На льду Байкала произошло ДТП. «Буханка», пытаясь преодолеть трещину, врезалась в большой болотоход», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль УАЗ быстро едет по льду, после чего врезается в транспорт, но проезжает еще несколько метров и переворачивается.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник заступился за одноклассниц в автобусе, и его избил преступник.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выталкивает школьника из автобуса и начинает бить. Пассажиры спрашивают нарушителя, зачем он это делает, но мужчина агрессивно реагирует на вопрос. Далее на видео с уличной камеры видно, что несовершеннолетний идет с остановки. За школьником бегут одноклассницы, а позже приходит и сам нарушитель.

Ранее в Красноярском крае дрифтеры избили людей из-за замечания.

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